​António Costa sobre o Orçamento. Aprovação de todas as propostas seria “catástrofe orçamental”

O primeiro-ministro considera que a aprovação de todas as propostas de alteração do Orçamento do Estado para 2019 seria uma “catástrofe orçamental”.



António Costa fala esta sexta-feira, no Porto, onde realiza uma conferência de imprensa com que assinala os três anos de Governo.

Segundo as contas apresentadas pelo primeiro-ministro, a aprovação de todas as propostas de alteração ao Orçamento - que é votado na especialidade e em versão final na próxima semana - implicaria um desvio de 5,7 mil milhões nas contas do Estado em relação à proposta do Governo que foi aprovada na generalidade.

As propostas da oposição e dos partidos que apoiam o Governo implicam um aumento de 1, 8 mil milhões de despesa e um descrédito de receita de 3,9 mil milhões. Isto num cenário que Costa chamou de “absurdo” que seria a aprovação de todas as propostas.

“Confio no sentido de responsabilidade de todos os partidos”, disse o primeiro-ministro que, em relação às propostas para contagem do tempo de serviço dos professores, aproveitou para atacar o PSD.

“Demostra a dupla contradição do PSD”, acusou o chefe do Governo, apontando o facto de o PSD fazer propostas para aumento de desurda só mesmo tempo que defende que este orçamento devia ter défice zero.