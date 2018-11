Governo vai identificar pedreiras de risco após derrocada em Borba

O Governo vai lançar, de imediato, um programa para identificar todas as pedreiras em risco no país, anunciou esta sexta-feira o ministro do Ambiente, Matos Fernandes.



“Identificar muito depressa outras pedreiras que possam provocar riscos a infraestruturas ou até aos terrenos confinantes. Não temos nenhuma razão para adivinhar quantas são. Este trabalho tem que ser feito já. Não consigo dizer quando é que ele vai estar concluído, mas certamente será antes do final do ano”, afirmou o governante, no Porto.

O ministro do Ambiente adianta que, assim que o levantamento estiver terminado, o Governo vai assinalar as pedreiras de risco, tornar públicas quais são e “iniciar de imediato um conjunto de procedimentos para reduzir o perigo que elas podem provocar”.

Nestas declarações quatro dias após a derrocada em Borba, que provocou pelo menos dois mortos e três desaparecidos, Matos Fernandes considera que é prematuro concluir que houve falhas.

O presidente da Câmara de Borba sabia, pelo menos desde 2014, que a Estrada Nacional 255 estava em perigo, mas desvalorizou os alertas.

É o que avança a SIC Notícias esta sexta-feira à tarde, com base numa ata da assembleia municipal a que a estação televisiva teve acesso, onde se prova que António Anselmo, ao contrário do que garantiu no rescaldo do incidente de segunda-feira, já tinha sido informado dos riscos que a estrada apresentava, não tendo, contudo, tomado qualquer medida para prevenir acidentes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que, após se confirmar o número de vítimas da derrocada da estrada 255 em Borba e se recuperarem os corpos, chegará a fase de apurar factos, eventuais responsabilidades e reparar familiares.