Krovinovic satisfeito por voltar "ao escritório"

Filip Krovinovic, médio croata, mostrou-se feliz por regressar aos relvados, depois de quase um ano de calvário devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Numa publicação nas redes sociais, Krovinovic deixou ainda um agradecimento especial a Jonas:

"Após 306 dias, de volta ao escritório. Quero agradecer a todas as pessoas que me acompanharam nesta jornada: à minha família, doutores, fisioterapeutas, treinadores, amigos e um especial agradecimento, não só ao grande jogador, mas também ao grande homem Jonas, pelas palavras que me dedicou antes do jogo. Continuamos na luta e focados nos objetivos", pode ler-se.

Krovinovic lesionou-se no final da partida entre Benfica e Chaves, no dia 20 de janeiro, depois de estar em grande destaque na primeira metade da época encarnada. Na partida da Taça de Portugal frente ao Arouca, na quinta-feira, fez o jogo número 20 com a camisola do Benfica.

O médio chegou a Portugal em 2015, para o Rio Ave, vindo do NK Zagreb. Em Vila do Conde, Krovinovic fez 50 partidas e apontou 7 golos.