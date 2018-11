Varandas enaltece "resultado positivo" do empréstimo obrigacionista "mais atípico da história"

O presidente do Sporting mostrou-se muito satisfeito com o resultado do empréstimo obrigacionista e classifica-o como de "caso de estudo" e o "mais atípico da história".

Em declarações numa conferência de imprensa no Estádio de Alvalade, Frederico Varandas acredita que os resultados do empréstimo, tendo em conta o contexto, tornou-o "atípico": "É um caso de estudo, desde os prazos, a forma como foi montado, não haver empréstimo intercalar. Foi o sexto empréstimo do clube, e aquele com mais subscritores. É provável que seja o empréstimo obrigacionista mais atípico da história. Todos disseram que é um verdadeiro caso de estudo".

O líder leonino fala ainda em fechar uma porta que tinha sido aberta por outra direção: "Cumprimos aquilo que não tinha sido conseguido por outros. Foi mais uma das muitas situações difíceis que tivemos de superar. Herdámos esta situação e tivemos de resolver o que não conseguiram os outros".

Varandas explica as dificuldades que a SAD ultrapassou para conseguir lançar e cumprir o empréstimo: "Não tivemos direito a um empréstimo intercalar, como muitos, não tivemos bancos a querer comercializar as nossas obrigações, não houve nenhum sindicato bancário a querer resolver os problemas que vinham de trás".

"Nestas últimas semanas tivemos muito ruído: referências caluniosas sobre insolvência e falência, boicotes, detenções, processos. O nome do Sporting esteve constantemente na comunicação social pelos piores motivos. Resistimos a tudo. Tudo o que poderia gerar insegurança, instabilidade e colocar em causa o empréstimo", adicionou.

Agradecimento especial aos sócios e adeptos

A subscrição de empréstimo obrigacionista do Sporting superou os 26 milhões de euros, perto dos 30 milhões de objetivo final, mas confortavelmente acima dos 15 milhões de objetivo mínimo estabelecido. Varandas deixou um grande agradecimento aos sportinguistas:

"O verdadeiro sindicato bancário deste empréstimo foi o Sporting, a sua massa adepta e associativa. Vivemos num país onde muitos vivem com dificuldades, e onde o dinheiro não abunda. Para além de todos os esforços que fazem pelo clube, participar num empréstimo teria de ser um esforço extraordinário. E foi um feito extraordinário".

"A maior vitória não foi financeira, mas sim da demonstração de união e compromisso dos verdadeiros sportinguistas", rematou.