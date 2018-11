Ajax obrigado a pagar danos causados pelos adeptos no Estádio da Luz. Benfica multado em 12 mil euros

O Benfica foi multado, esta sexta-feira, em 12 mil euros pela UEFA, na sucessão da partida da fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Ajax.

As águias foram acusadas de "bloquear escadarias" do Estádio da Luz, uma violação ao artigo 38º do regulamento de segurança da UEFA, que decidiu aplicar a multa no mesmo valor que sancionou o CSKA, pelo mesmo motivo, numa partida desta época frente ao Real Madrid.

Para o Ajax, a sanção foi mais pesada. O emblema holandês foi acusado de distúrbios e atos danosos por parte dos adeptos. O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA decidiu proibir o Ajax de "vender bilhetes aos seus adeptos para uma partida fora de portas nas competições europeias", castigo que foi suspenso por um ano.

Para além da suspensão, o Ajax foi multado em 38 mil euros, e obrigado a "contacar o Benfica nos próximos 30 dias, para financiar os custos dos reparos causados pelos adeptos".

Recorde-se que antes do início do pontapé de saída, a polícia teve de intervir junto da bancada disponibilizada aos adeptos holandeses.