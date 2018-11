Silas preparou o Belenenses "para atacar" no Dragão

Silas, treinador do Belenenses, mostrou-se destemido na véspera da deslocação ao Estádio do Dragão e falou sobre as más condições do relvado do Jamor, casa do Belenenses para esta época.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, o técnico do Belenenses vai jogar para surpreender o FC Porto:

"Aprendi como jogador que se formos jogar para defender contra as equipas grandes, temos 99% de hipóteses de perder. Por isso vamos atacar e jogar para ganhar. Depois, se perder, perdi", começou por dizer.

Sobre os conflitos entre SAD e clube, Silas diz que a situação não o desgasta, mas não garante que o mesmo aconteça com os jogadores: "Há coisas que não controlamos, por isso não me desgasta. Não leio, nem dou importância. Tenho sempre tanta coisa para fazer, fica sempre algo por fazer nos treinos, não tenho tempo para pensar nisso. Mas também não consigo controlar o que os jogadores têm o habito ler ou ver".

Relva é motivo de fraca produtividade ofensiva

Silas acredita que a equipa está num bom momento defensivamente e reconhece o mau momento a nível ofensivo. Na opinião de Silas, a relva do Estádio do Jamor, casa emprestada para esta época, dificulta a tarefa:

"Somos fortes na defesa, e é certo que não temos feito tantos golos, mas há que perceber que não há outra equipa no mesmo contexto que nós, por causa da relva. É raro vermos um jogo grande no Jamor. Não é culpa de ninguém, é a relva que temos".

O técnico do Belenenses explica a má capacidade natural do tapete do Estádio Nacional, e faz referência a Sérgio Conceição e Pep Guardiola. "Jogamos com uma relva muito curta, muito mais curta que qualquer outro relvado. Já vi o Sérgio Conceição e o Pep Guardiola queixarem-se dos seus relvados. Se tem influência no caso deles, imaginem no nosso".

O FC Porto-Belenenses, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, decorre este sábado, às 20h45, no Estádio do Dragão. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.