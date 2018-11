Novo treinador do Sporting herda plantel de Peseiro, mas nunca usará isso como desculpa

Marcel Keizer falou pela primeira vez como novo treinador do Sporting. O técnico explica que não construiu o plantel, mas não vê isso como uma desculpa para um possível insucesso.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida de estreia frente ao Lusitano de Vildemoinhos, o técnico holandês partilhou as primeiras impressões do plantel. "Não fui eu que escolhi a equipa, mas isso não é desculpa, porque já sabia disso quando vim. A equipa tem bons jogadores e queremos que a performance seja boa. Os primeiros tempos têm sido bons".

Pensar em contratações e mudanças no plantel é uma ideia que, por agora, Keizer rejeita categoricamente. "É muito cedo, primeiro preciso de conhecer melhor os jogadores".

O treinador assumiu a liderança da equipa no dia seguinte à vitória frente ao Chaves, primeiro dia de compromissos internacionais. A conta-gotas, Keizer tem conhecido todos os jogadores da equipa: "Nem todos os jogadores estavam disponíveis. Os jogadores têm regressado aos poucos", começou por dizer.

Questionado sobre se o desafio do Sporting pode ser arriscado para o futuro da sua carreira, Keizer respondeu assim: "Não acredito que seja um desafio de risco. Queremos manter as boas prestações e mudar algumas coisas na forma de jogar. Não penso na minha carreira, só quero uma equipa que jogue bom futebol".

Keizer não quer deixar que Lusitano volte a ser "tomba-gigantes"

Sobre a partida frente ao emblema do Campeonato de Portugal, o holandês diz que o trabalho de casa está feito e quer repetir a presença no Jamor da época passada:

"Todas as provas são importantes. Amanhã só pensamos em vencer o jogo. Queremos ir longe na competição. O Sporting chegou à final na época passada e é importante manter esses registos".



"Observámos o adversário, jogaram muito bem contra o Nacional, eliminaram uma equipa da I Liga, mas, claro, queremos ganhar", adicionou.

O regresso ao 4-3-3 e as quatro baixas confirmadas para o Lusitano



Keizer confirmou que o Sporting passará a jogar em 4-3-3, ao contrário do sistema 4-4-2 que acompanha os leões há já várias temporadas. Sobre os problemas nos bastidores do clube, o treinador diz que só fala em futebol com os seus jogadores:

"Falei com eles sobre futebol, só sobre futebol. Temos de conversar sobre isso e nada que seja extra-futebol".

Para a estreia oficial à frente dos leões, Keizer confirmou que tem três baixas confirmadas: Montero, Ristovski e Raphinha, que não recuperaram da lesão. A estes nomes junta-se Battaglia, baixa para vários meses.

O Lusitano Vildemoinhos-Sporting está marcado para este sábado, às 15h00, no Estádio do Fontelo. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.