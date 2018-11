As regras do futebol vão mudar. Conheça as alterações

O "International Football Association Board" (IFAB), organismo responsável pelas regras do futebol, realizou, esta sexta-feira, o 133º Encontro Anual de Negócios, em Glasgow, e chegou a acordo para a proposta de várias mudanças, a entrar em vigor a partir da temporada 2019/2020.

Da reunião saiu a aprovação unânime de quatro novas medidas, que serão discutidas oficialmente no Encontro Geral da IFAB, a decorrer em março de 2019: um jogador substituído deixará o campo na linha mais próxima; cartões amarelos e vermelhos atribuidos por má conduta a membros das comissões técnicas, a bola não precisar de sair da grande áreas em pontapés de baliza e faltas, e ainda faltas para a defesa cobradas dentro da grande área.

Foi ainda discutida a possibilidade de tornar definitiva a ordem alternada de cobrança de penáltis, através do modelo ABBA, já testado em algumas competições, mas a ideia não recebeu forte apoio do IFAB.

Outras situações avaliadas

Adicionalmente, foram ainda analisadas as situações de mão na bola, chegando ao consenso que é necessário especificar mais as regras relacionadas com daltas dessa natureza, principalmente em situações acidentais de mão na bola.

Por fim, todas as competições que desejarem implementar a tecnologia do videoárbtiro (VAR) serão obrigadas a recorrer ao Programa de Assistência e Aprovação da FIFA, chamado de IAAP, para receberem a aprovação necessária do sistema.



Todas estas medidas serão discutidas e, eventualmente aprovadas, no Encontro Geral Anual da IFAB, em março de 2019, também na Escócia. As regras aprovadas entrarão em vigor no dia 1 de junho de 2019.