Tragédia de Borba aconteceu por "falha" e "desinteresse" do Estado

A derrocada em Borba mostra incúria e desinvestimento por parte dos poderes públicos, na opinião dos comentadores do "Visto de Fora".

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez olham para a tragédia que marcou a última semana em Portugal e para outros temas da actualidade.



"Todas as pessoas com quem falei diziam que estava em mau estado e aquilo continuava aberto", refere Begoña, considerando que a tragédia é um reflexo do "desinteresse do Estado".

Já Olivier Bonamici considera que "é uma falha do Estado", resultdo do "desinvestimento nos serviços públicos básicos".

A poucos dias de uma cimeira europeia decisiva para o Brexit, Olivier e Begoña comentam a ameaça de bloqueio espanhol por causa de Gibraltar. Begoña explica que Espanhar quer continuar a falar diretamente com o Reino Unido sobre este assunto, mas o Reino Unido quer passar a falar com a União Europeia.

O protesto dos “coletes amarelos” em França é outro dos assuntos desta edição do "Visto de Fora". Bonamici considera que este movimento "é uma derrota de Macron e dos sindicatos".

Os dois correspondentes falaram ainda sobre a proposta de organização conjunta de um Mundial de futebol entre Portugal, Espanha e Marrocos, bem como sobre o que valem afinal as 31 estrelas Michelin atribuídas esta semana a restaurante portugueses.

E saberão os nossos comentadores o que significa “pregar uma peta”?: É o desafio desta semana do Índice de Tugalidade