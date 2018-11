Secretário de Estado do Desporto apoia candidatura conjunta ao Mundial 2030, mas lembra exageros do Euro 2004

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, apoia a candidatura conjunta de Portugal com Espanha e Marrocos à organização do Mundial 2030, mas alerta para gastos desnecessários.

Na véspera, o primeiro-ministro português, António Costa, confirmou a existência de diálogo oficial para uma candidatura a três. Esta sexta-feira, o secretário de Estado do Desporto assumiu que a sua opinião "não é distinta da do primeiro-ministro", contudo, adotou discurso realista:

"[António Costa] disse que [candidatura conjunta] era uma boa ideia e concordo. Há que dizer que vamos trabalhar nesta ideia. Mas não basta ter boas ideias, é preciso sobretudo trabalho e envolver os parceiros".

João Paulo Rebelo assinalou que a Federação Portuguesa de Futebol "já deixou demonstrações inequívocas de que sabe organizar este tipo de eventos". O Euro 2004 foi o exemplo dado, para o bem e para o mal.

"Foi um sucesso de organização, ainda hoje é recordado, mas sabe-se que houve investimentos que não correram bem", frisou o secretário de Estado aos jornalistas, à margem da conferência europeia sobre inclusão de migrantes e refugiados no desporto, na Cidade do Futebol, em Oeiras.