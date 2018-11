Clinton diz que Europa tem de limitar entrada de imigrantes para combater populismo

Hillary Clinton, antiga secretária de Estado norte-americana que foi derrotada por Donald Trump nas presidenciais de 2016, defende que os líderes europeus têm de lidar de forma mais decisiva com o tema da imigração, caso contrário o continente vai enfrentar ainda mais movimentos populistas e nacionalistas de direita.

Numa grande entrevista com o jornal britânico "The Guardian", publicada esta sexta-feira, Clinton elogia líderes da União Europeia como a chanceler alemã, Angela Merkel, pela sua bondade para com os imigrantes e refugiados que buscam asilo no continente, mas sublinha que esses mesmos líderes têm de enviar uma mensagem mais forte ao eleitorado de que nem sempre serão capazes de garantir "refúgio e apoio" a estas pessoas.

"Penso que a Europa tem de controlar a imigração, porque foi isso que ateou o fogo" do nacionalismo, sublinha a antiga secretária de Estado de Barack Obama, referindo exemplos como a subida ao poder de Trump e movimentos como o Brexit.

"Admiro as estratégias generosas e bondosas de líderes como Angela Merkel, mas penso que é justo dizer que a Europa já fez a sua parte e que tem de mandar uma mensagem clara: 'Não vamos poder continuar a garantir refúgio e apoio' [a imigrantes e refugiados], porque se não lidarmos com a questão das migrações ela vai continuar a agitar o corpo político."

As declarações, apontam media norte-americanos liberais como a CNN, contrastam com as críticas que Clinton tem tecido ao seu rival e atual Presidente dos EUA, Donald Trump, por causa da sua retórica anti-imigração e das suas repetidas tentativas de impedir a entrada de imigrantes e requerentes de asilo no país.

O próprio "Guardian" ressalta que "as declarações de Clinton poderão provar-se controversas por toda a Europa", numa altura em que a União Europeia continua com dificuldades em "formar uma posição unificada" quanto ao tema "desde que mais de um milhão de migrantes e refugiados chegaram à UE em 2015".

A entrevista, na qual Clinton fala também da sua derrota para Trump e na qual sublinha que "os media norte-americanos têm de ficar mais espertos" para lidar com o Presidente, foi gravada antes das eleições intercalares norte-americanas, disputadas no início do mês, que devolveram ao seu Partido Democrata o controlo da Câmara dos Representantes.