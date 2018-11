Sérgio e o "apagão" de Brahimi. "Às vezes sai-me tudo na perfeição e outras meto os pés pelas mãos"

Sérgio Conceição não está preocupado com a quebra de rendimento de Yacine Brahimi, nos últimos jogos. O treinador do FC Porto justifica o "apagão" do argelino com os naturais altos e baixos de um jogador, durante a época, e até se usa como exemplo para sustentar a teoria.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da partida com o Belenenses, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal, Sérgio foi questionado se o menor brilho demonstrado por Brahimi, nos últimos jogos, teria a ver com o desgaste. O técnico assinalou que as pessoas só reparam nisso porque "estão habituados a que Brahimi faça a diferença em todos os jogos".

"Às vezes, isso não acontece. Há conferências de imprensa em que me sai tudo na perfeição e outras vezes meto os pés pelas mãos. É verdade. Há situações e momentos em que os jogadores podem ter, por uma razão ou por outra, uma quebra. Também jogamos contra adversários que têm o seu valor e o seu potencial e que no fundo condicionam muito a nossa criatividade no jogo", explicou.

De qualquer forma, Sérgio garantiu que Brahimi "está em confições", embora tenha dado conta de "outros jogadores que têm um problema ou outro". A titularidade só está garantida para Tiquinho Soares.

Duelo Casillas-Mourinho e o talento de Militão



Iker Casillas e José Mourinho têm travado uma "guerra" de palavras sobre o tempo em que coincidiram no Real Madrid, quando o treinador português relegou o agora guarda-redes do FC Porto para o banco. Sérgio Conceição rejeitou pronunciar-se sobre o assunto.

"Sinceramente, dei uma vista de olhos, ouvi qualquer coisa. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? O José Mourinho conheço há muitos anos, foi meu treinador. O Iker é meu jogador. Esse problema não me pertence. Já falei com ele e esse assunto nem sequer veio à baila, fica tudo fora do Olival. Não me diz respeito", sentenciou.



Éder Militão ganhou a titularidade praticamente mal chegou ao FC Porto e tem-se assumido como um esteio da defesa dos dragões. Sérgio Conceição não quis entrar em comparações com Iván Marcano, que rumou à Roma, no verão, mas admitiu que o brasileiro tem qualidade.

"Que o Militão tem muita qualidade, como o Marcano tinha, é verdade. Um tem mais experiência, outro tem outras coisas. Marcano e Militão são dois jogadores com muita qualidade e de que gosto muito", frisou.

A festa da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 20h45, no Estádio do Dragão.