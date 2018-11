Grupo separatista ataca consulado chinês no Paquistão

Um grupo separatista atacou, esta manhã, o consulado chinês de Karachi, no Paquistão, matando dois agentes policiais, mas sem causar qualquer dano aos funcionários chineses do consulado.

O ataque foi reivindicado pelo Exército Baloch de Libertação (EBL), que luta pela independência do Balochistão, uma região do Paquistão. O grupo opõe-se aos projetos chineses de exploração naquela zona, rica em recursos naturais.

Três membros da milícia tentaram entrar no edifício do consulado num veículo carregado de explosivos, mas acabaram por ser mortos antes de conseguir ultrapassar o perímetro de segurança.

A China é um importante aliado do Paquistão, e tem investido milhares de milhões de dólares naquele país, pelo que o ataque, ainda que não tenha sido bem-sucedido, é um golpe para o Governo de Islamabad, por ameaçar as relações entre os dois países.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, já se confessou chocado com o ataque e pediu às autoridades de Karachi e do Paquistão para evitarem que este se repita.

Este foi o pior ataque por parte do EBL, que normalmente se dedica a ações de guerrilha de baixa intensidade no próprio Balochistão.

Também esta sexta-feira um atentado num mercado no noroeste do Paquistão fez pelo menos 31 mortos. O ataque, levado a cabo por um bombista suicida numa motorizada, não foi reivindicado e não aparenta ter qualquer relação com o ataque ao consulado de Karachi.