Chegada de Keizer ao Sporting complicou preparação do Lusitano de Vildemoinhos

Rogério Sousa, treinador do clube beirão, preparou a equipa sem saber que Sporting vai estar no jogo da Taça de Portugal. Técnico reconhece que as dificuldades serão muitas, mas avisa que o Lusitano vai disputar a eliminatória até ao fim.

Rogério Sousa, treinador do Lusitano de Vildemoinhos, diz em entrevista a Bola Branca que a chegada de Marcel Keiser ao Sporting "dificultou a preparação" do jogo da Taça de Portugal. O técnico do emblema de Viseu diz que não sabe "quais as ideias" que a equipa leonina apresentará e sublinha que a troca de treinador no clube de Alvalade "não retirará favoritismo" ao Sporting, dada a "grande disparidade" que existe entre as duas equipas.

Se tivesse de apostar no jogo, Rogério Sousa lançava as fichas "na vitória do Lusitano", mesmo sabendo que o Sporting "é super favorito". "Se fosse num campeonato, o Sporting ficaria à frente, mas numa eliminatória tudo pode acontecer. Vamos lutar até ao fim, temos de acreditar e estamos a trabalhar para isso." O técnico deixa ainda uma promessa em relação ao desfecho da partida: "O resultado vai estar em aberto até ao fim dos 90 minutos." Rogério Sousa pede aos seus jogadores que "não estejam ansiosos" pelo jogo, apesar de serem conhecidas "as dificuldades que vão enfrentar". A receita para a vitória? "Temos de defender muito bem e ser muito competentes tacticamente" e, quando possível, "tentar fazer mossa e marcar um golo".