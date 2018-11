Sérgio só confirma titularidade de Soares

Sérgio Conceição recusou revelar o onze titular que jogará diante do Belenenses, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. O treinador do FC Porto fez uma exceção: Tiquinho Soares será o ponta-de-lança.



O técnico portista fez, esta sexta-feira, a antevisão do jogo com o Belenenses, o primeiro de três em nove dias. Sérgio lembrou que nunca revela a equipa titular aos jornalistas antes de o fazer aos jogadores, "tirando uma ou outra situação do passado". E uma exceção do presente, quando questionado sobre a possível titularidade de Adrián López, autor de um "póquer" frente ao Vila Real, na terceira eliminatória.

"A equipa que entrar é a que eu pense que é a melhor para o jogo. O ponta-de-lança vai ser o Soares. O Adrián, normalmente, joga pela esquerda. Quando marcou os quatro golos, jogou sobre o lado esquerdo. Também pode jogar como segundo avançado, é verdade. Mas amanhã [sábado], a ponta-de-lança, não. Vai ser o Tiquinho", frisou o treinador.

Mais que recuperar os jogadores do cansaço do serviço pelas seleções, Sérgio está preocupado em recuperar o "chip" da competitividade pelo clube, para não perder o ritmo de vitórias. Algo que, assumiu, "é difícil":

"Essa gestão do lado emocional dentro de um balneário é o mais difícil para um treinador, hoje em dia. Nuns momentos existem uns problemas, noutros momentos outros. Houve gente que esteve fora com treinadores diferentes, treinos e conversas diferentes. Chegar aqui e ter um jogo a eliminar com o Belenenses... O meu trabalho é mudar o 'chip' para entrarmos com o mesmo andamento com que estávamos até à paragem."

A responsabilidade do símbolo e da atitude

No que toca ao Belenenses, Sérgio destacou uma equipa "fiel aos seus princípios, que gosta de ter a bola". Contudo, o treinador sublinhou que o Porto tem "a responsabilidade de ganhar o jogo e passar a eliminatória".

"Somos o FC Porto não pelas camisolas e pelo símbolo que carregamos, mas pela atitude. Essa atitude e estado de espírito são fundamentais para se ganharem jogos. Esperamos um jogo de Taça, difícil, contra uma equipa do nosso escalão, que é uma equipa com qualidade. Tem demonstrado isso na Liga, até porque ainda não perdeu fora. Isso por si só dita um jogo difícil para nós, mas estamos preparados e vamos fazer tudo para passar esta eliminatória", assumiu Sérgio Conceição.

A festa da Taça de Portugal está marcada para sábado, às 20h45, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Belenenses terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.