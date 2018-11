Allegri diz que Cristiano Ronaldo "fez tudo para merecer" a Bola de Ouro

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, acredita que Cristiano Ronaldo merece vencer a Bola de Ouro. O técnico italiano respondeu à polémica criada por um vídeo, publicado pela revista francesa "France Football", que atribui o galardão.

No vídeo da "France Football", é dado especial destaque a Modric, Varane e Mbappé. A imprensa internacional tem garantido que a dupla do Real Madrid e o jovem do PSG serão os três finalistas do prémio. Qustionado, esta sexta-feira, sobre a possível ausência de Cristiano Ronaldo, seu jogador, do pódio da Bola de Ouro, Allegri frisou desconhecer o resultado das votações, mas não deixou dúvidas sobre a sua opinião.

"O Cristiano não vai ganhar a Bola de Ouro? Não sei nada sobre isso, mas ele fez tudo para merecer", declarou o treinador da Juventus.

Allegri fazia a antevisão do jogo com o SPAL, para o campeonato italiano. O técnico mostrou-se "satisfeito com a frente de ataque" da heptacampeã italiana, formada por Cristiano Ronaldo, Mandukic e Dybala:

"O Mandzukic e o Ronado entendem-se muito bem quando jogam os dois na frente e o Dybala acabar por ser um ótimo complemento. Tudo isto também acaba por funcionar porque as atenções estão todas focadas no Cristiano e isso liberta espaço para outros".