O Rei Leão está de volta com o novo "trailer"

O "remake" do famoso filme da Disney de 1994 vai contar com as vozes de Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, John Oliver, entre outros.

A Disney lançou, na quinta-feira à noite e sem aviso prévio, o "trailer" do novo filme do "Rei Leão". O "remake" será lançado no verão de 2019 e contará com um elenco de luxo, quase todo ele composto por atores negros. O pequeno "trailer" destaca a cena do "Rei Leão" que mais conhecemos do filme original: o babuíno, Rafiki, a levantar Simba bem alto e a mostrar aos animais o futuro rei. A diferença deste filme para a famosa animação de 1994 é a passagem a "live-action", uma simulação que combina fotografia com cinematografia para criar uma imagem mais real. A única voz que se ouve no "trailer" é também ela conhecida: a de James Earl Jones, mas são já conhecidas outras, como a de Darth Vader, personagem dos filmes originais da "Guerra das Estrelas", que irá dar voz a Mufasa. A banda sonora também é lançada neste "trailer" e é composta por Hans Zimmer, que já compôs para o "Rei Leão" de 1994 e para os filmes como "Piratas das Caraíbas", "Cavaleiro das Trevas" ou "Gladiador". A Disney não disse quando iria lançar o "trailer", mas J.D. McCrary, que intepreta a voz do jovem Simba, despertou a expetativa através de um post publicado na rede social Instagram.

O elenco do filme foi anunciado a 1 de novembro de 2017, sendo que a grande maioria dos atores que vai dar voz às personagens é de raça negra, o que foi bastante aplaudido em Hollywood. O nome grande é o da cantora Beyoncé, que vai dar voz a Nala. Donald Glover, ator da série "Atlanta" e "rapper" com o pseudónimo Childish Gambino, dá a voz a Simba adulto. James Earl Jones repete a voz de Mufasa e Chiwetel Ejiofor, do filme "12 Anos Escravo", tem o papel mais maléfico, já que vai interpretar Scar. Outros elementos do elenco são Keegan-Michael Key (Kamari), Billy Eichner (Timon), Seth Rogen (Pumba), John Oliver (Zazu) e Florence Kazumba (Shenzi). Uma prenda de ação de graças Nos Estados Unidos, o "trailer" foi lançado no Dia de Ação de Graças. As reações ao excerto estão a ser sobretudo positivas e na rede social Twitter, os americanos estão jocosamente a falar do lançamento do filme como uma prenda.

Algumas pessoas ficaram em lágrimas com a perspetiva de ver novamente Simba, Mufasa e a história de 1994 que marcou a infância de muitos.

Este utilizador já canta ao som do conhecido tema que abre o filme do "Rei Leão" de 1994 e que abre o trailer do filme de 2019.