Grupos de apuramento para Euros femininos definidos

As seleções nacionais femininas de sub-17 e de sub-19 ficaram a conhecer, esta sexta-feira, os grupos para as qualificações e rondas de elite dos Europeus de 2019 e 2020 das respetivas categorias.

A seleção de sub-17 já ultrapassou a primeira fase de qualificação para o Euro 2019, na Bulgária. Na ronda de elite, Portugal terá de defrontar França, República Checa e Irlanda do Norte, restantes equipas do grupo 5. Os sete vencedores de grupo qualificam-se automaticamente para a fase final, que se realizará entre 5 e 17 de maio de 2019.

As sub-17 portuguesas também já sabem com que seleções terão de jogar na primeira fase de apuramento para o Euro 2020, na Suécia. Portugal ficou inserido no grupo 11, com Holanda, Israel e Letónia. Os dois primeiros classificados de cada grupo e os dois melhores terceiros juntar-se-ão a Espanha e Alemanha na ronda de elite, última etapa de qualificação. Daí, sairão sete equipas que se juntarão à anfitriã Suécia. A fase final do Euro 2020 de sub-17, agendada para maio, servirá de qualificação para o Mundial da categoria do mesmo ano.

A seleção de sub-19 ultrapassou a primeira fase de qualificação para o Euro 2019, na Escócia. Na ronda de elite, Portugal disputará o grupo 7, com França, Eslovénia e Eslováquia. Os sete vencedores de grupo irão à fase final, que decorrerá entre 16 e 28 de julho de 2019.



As sub-19 lusas ficaram, ainda, a conhecer quais serão as suas oponentes na primeira fase de qualificação para o Euro 2020, na Geórgia. No grupo 3, Portugal terá pela frente Alemanha, Azerbaijão e Albânia. Para avançar para a ronda de elite, a equipa das "quinas" terá de ser um dos dois primeiros classificados do grupo ou um dos quatro melhores terceiros. Da ronda de elite, sairão sete equipas, que se juntarão à anfitriã Geórgia na fase final, marcada para julho de 2020.