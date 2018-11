Grupo português participa no III Encontro Internacional de Coros no Vaticano

Coros diocesanos e paroquiais, músicos, organistas, maestros e directores de corais e de comissões litúrgicas do mundo inteiro vão reunir-se entre esta sexta-feira e domingo na terceira edição do Encontro Internacional de Coros no Vaticano.

Um único coro português participa na iniciativa. É o Coro HD e é de Coimbra, originário da freguesia de S. Martinho do Bispo.

O coro inscreveu-se e foi aceite. Os responsáveis entenderam que esta ideia seria “interessante e também uma oportunidade de crescimento" para o grupo, segundo afirma o maestro e fundador do grupo, João Arcanjo.

A reunião internacional começa esta sexta-feira de manhã com uma cerimónia de boas vindas, na Sala Paulo VI. Estão previstos debates e palestras com a presença de grandes especialistas em música sacra e litúrgica provenientes de todo o mundo.

O maestro do Coro da Diocese de Roma, monsenhor Marco Frisina, é o moderador das várias mesas-redondas que vão discutir o tema “Música na liturgia e na catequese para a Nova Evangelização”.

O evento é organizado pela Associação Nova Opera Onlus, em colaboração com o Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização.

Audiência especial com o Papa

Pela primeira vez nestes encontros de coros, o Papa vai encontrar-se com os corais, maestros, directores e todos os que trabalham pela animação musical da liturgia, para lhes dar a sua benção paternal.

Este momento vai acontecer ao final da manhã de sábado, também na Sala Paulo VI, prevendo-se que dure cerca de uma hora. Será uma ocasião única, um sinal da atenção do Santo Padre por todos aqueles que se empenham em viver e comunicar a fé cristã.

Depois deste encontro com o Papa, seguem-se os ensaios dos coros e, ao final da tarde, acontecerá o grande concerto com todos os cantores presentes, unidos ao Coro da Diocese de Roma e a uma Orquestra Sinfónica entoarão as canções mais significativas da tradição musical sacra e litúrgica.

O “Concerto dos Coros”, assim chamado, será dedicado a Santa Cecília, Padroeira da Música e de todos os Músicos.

Este encontro internacional termina no domingo com uma Missa na Basílica de S. Pedro, que será presidida por D. Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. A celebração será animada por todos os cantores presentes neste evento.

No final, será possível participar na oração do Ângelus com o Santo Padre, na Praça de S. Pedro.

Quem é o Coro HD?

O Coro HD nasceu em 2005, em Coimbra, na freguesia de S. Martinho do Bispo. É constituído por mais de 40 elementos.

"Não somos um coro da paróquia, mas estamos ligados a uma capelania na paróquia de S. Martinho do Bispo”, explica o maestro João Arcanjo.

Médico de profissão, Arcanjo afirma que “grande parte dos fundadores, dos elementos iniciais" fazia parte de um grupo de jovens que, a dada altura, se separou. "Sentimos, então, alguma necessidade de estar juntos, de nos encontrarmos, e encontrámos na música litúrgica essa oportunidade de estar juntos, de continuar a crescer, continuar a fazer crescer a nossa fé enquanto grupo e, assim, fomos desenvolvento a nossa actividade”.

Começaram por cantar em casamentos de amigos e “já temos sido convidados para animar celebrações de matrimónios de outras pessoas que não nos conhecem a não ser por ouvirem falar de nós”, diz João Arcanjo.

Para além desses eventos, sempre que lhes é solicitado, colaboram em algumas iniciativas na paróquia e fora dela.

Também têm “um Canto para Maria na Imaculada Conceição. Já há três anos que fazemos um serão que não é só musical, é um serão também de meditação”.

Na quadra natalícia, o Coro HD faz também um Recital de Natal e Ano Novo, "habitualmente na Capela dos Casais, que é o sítio que mais nos diz. Já temos replicado na Igreja Paroquial de S. Martinho do Bispo”.