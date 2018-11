Melo Gouveia passa o "cut" no arranque da nova época do European Tour

Ricardo Melo Gouveia passou o "cut" do Open de Hong Kong, esta sexta-feira. O golfista português fechou a segunda ronda na 44.ª posição, com -1, a 13 pancadas do líder, o inglês Aaron Rai.

O dia de estreia de Melo Gouveia no primeiro torneio da época do European Tour, na véspera, tinha sido manifestamente mau, com quatro pancadas acima do par. Na segunda ronda, o golfista mostrou que a anterior fora somente um percalço. Os primeiros 16 buracos foram quase perfeitos, com um total de oito "birdies". Porém, nos dois últimos, estragou a pintura: somou um "bogey" e um "duplo bogey", fechando o dia com cinco pancadas abaixo do par do campo, fixado em 70 pancadas.

No total das duas rondas, o português leva 139 pancadas, uma abaixo do par. Mesmo com dois "duplo bogeys" no cartão, Melo Gouveia passou o "cut" do torneio (+1).

Isolado no primeiro lugar está Aaron Rai, com 14 pancadas abaixo do par. O inglês já somou 12 "birdies" e um "eagle", tendo apresentado um cartão sem qualquer "bogey". Em segundo, com dez pancadas abaixo do par, está o sul-coreano Hyowon Park. O inglês Matthew Fitzpatrick fecha o pódio, com oito abaixo.