Um morto e dois feridos em rixa na Doca de Santo Amaro

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas numa desordem ocorrida esta sexta-feira de madrugada, na Doca de Santo Amaro, em Lisboa. A vítima mortal foi esfaqueada.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte policial, o incidente envolveu um número indeterminado de indíviduos. O suspeito pela agressão fugiu do local numa viatura ligeira. Foi perseguido durante algum tempo pela PSP, menos até à zona dos Cais do Sodré, mas conseguiu escapar. As autoridades procuram agora localizar o agressor.

O caso está entregue à Polícia Judiciária.

De acordo com a mesma fonte, o incidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, junto às roulotes que se encontram na zona das Docas – em Alcântara.

A vitima mortal, com 22 anos de idade, ainda foi levada para o Hospital de São por alguns amigos, mas não resistiu aos ferimentos.



Os outros dois feridos foram assistidos no local, um também com ferimentos provocados por uma arma branca, o outro vitima de agressões.

[notícia atualizada às 11h11]