Koulouris sem contacto do Sporting

Efthymis Koulouris ainda não foi contactado diretamente pelo Sporting, apesar dos rumores do interesse do clube leonino. Ainda assim, em entrevista ao jornal "A Bola", o avançado grego do Atromitos assume que sonha com representar um clube como o Sporting.

Koulouris, que está emprestado pelo PAOK ao Atromitos, tem sido associado ao interesse do Sporting, que segundo "A Bola" pretende um empréstimo com opção de compra. Em entrevista àquela publicação, contudo, revela que só sabe "o que tem saído nos jornais" e que "ainda é muito cedo" para falar numa possível transferência para Alvalade.

"Ainda ninguém falou diretamente comigo, nem do Atromitos, nem do Sporting. Mas sou jovem, quero continuar a dar o meu melhor pelo Atromitos e, se assim for, é provável que surjam interessados. Para mim seria importante, era um grande salto, seria uma honra jogar no Sporting. Já joguei no Chipre e não teria qualquer problema em sair da Grécia", salienta o internacional grego, de 22 anos.



Desempenho justifica cobiça

O Atromitos está no segundo lugar da liga grega, logo atrás do PAOK, que lhe emprestou Koulouris. O avançado tem sido fundamental para o excelente desempenho da equipa, com oito golos em nove jogos no campeonato. Portanto, o interesse do Sporting não o surpreende.

"Acaba por ser até normal que surja o interesse de alguns clubes estrangeiros, pois a época está a correr-me muito bem no Atromitos. É uma honra e um orgulho saber que o Sporting está interessado em mim. Estou muito orgulhoso. Um dos meus maiores sonhos é jogar num grande clube e o Sporting é um deles", sustenta.

Koulouris tem a lição estudada sobre o Sporting. "É uma grande equipa, com história, que joga sempre para ser campeão", refere o avançado. Koulouris realça, ainda, os "jogadores com classe" que o Sporting tem, entre os quais conhece bem Bas Dost, "o principal goleador".