Kanté renova com o Chelsea até 2023

O Chelsea anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de N'Golo Kanté até 2023.

Foi no site oficial que o clube inglês comunicou a renovação de Kanté por mais dois anos. O médio francês, de 27 anos, tinha contrato até junho de 2021. Se cumprir o novo vínculo até ao fim, ficará em Londres até aos 32 anos.

"Estou feliz por estender o meu tempo com o Chelsea. Foram dois anos muito bonitos e espero que mais venham. Desde que cheguei, melhorei imenso como jogador, desafiei-me e recebi alguns prémios que nunca pensava receber. Gosto da cidade, gosto do clube e estou feliz por ficar aqui por mais tempo", afirmou o francês, em declarações reproduzidas pelo site do Chelsea.

Kanté foi contratado ao Leicester City, com que se tinha sagrado campeão inglês, por 35,8 milhões de euros. Na primeira época com o Chelsea, foi logo campeão, tendo recebido o prémio de Jogador do Ano da Premier League e do Chelsea. Kanté leva 105 jogos disputados pelos "blues", em duas temporadas e quase meia, com quatro golos marcados.

A nível de seleção, Kanté sagrou-se campeão do mundo pela França, em 2018, na Rússia. Troféu que lhe valeu, também, a presença no Onze do Ano da FIFA.