Buscas retomadas com apoio de sonar da Marinha e uma terceira bomba de drenagem

Na manhã desta sexta-feira começou a ser instalada uma terceira motobomba para reforçar a drenagem de água da pedreira atingida pelo deslizamento de terras e colapso do troço da estrada entre Borba a Vila Viçosa, segundo fontes da Proteção Civil à Agência Lusa.

Durante a noite continuou a ser feita a drenagem com as duas motobombas já a funcionar, estando a água a ser encaminhada para uma ribeira situada na zona.



De acordo com as mesmas fontes, com a instalação da terceira motobomba deverá ser possível retirar 500 mil litros de água por hora.

As operações de resgate em Borba prosseguem esta sexta-feira com recurso a um sonar que vai "varrer" o fundo da pedreira em busca de vítimas que estarão no interior das duas viaturas atingidas pelo colapso.

No local, está uma equipa de sete militares do Instituto Hidrográfico da Marinha, com um veículo submarino operado remotamente. Trata-se de um sonar de varrimento lateral e de feixe simples.



Os mergulhadores também devem entrar em ação na tarefa de tentar localizar as duas viaturas que caíram quando ruiu a estrada que ligava Borba a Vila Viçosa.

Fontes da Proteção Civil adiantaram estar ainda prevista a montagem de uma quarta motobomba, assim como mais tubagem para reforçar a drenagem de água dos poços da pedreira.

O deslizamento de um grande volume de terras e o colapso de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, para o interior de poços de pedreira ocorreu na segunda-feira às 15h45.

Segundo as autoridades, o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada terá arrastado para dentro da pedreira contígua, com cerca de 50 metros de profundidade, uma retroescavadora e duas viaturas civis, um automóvel e uma carrinha de caixa aberta.

Na terça-feira à tarde foi retirado o corpo de um dos dois mortos confirmados, havendo ainda três pessoas dadas como desaparecidas.