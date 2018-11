Vitória aflita do Benfica nos jornais

Os três jornais desportivos desta sexta-feira focam-se na vitória do Benfica sobre o Arouca, por 2-1, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Rafa salvou, aos 93 minutos, uma exibição muito pobre das águias frente à equipa da II Liga, que até começou a ganhar e teve várias oportunidades para ser "tomba-gigantes".

"Triste vitória", apelida "A Bola". Benfica segue em frente "com poucas razões para sorrir". O "Record" assinala que "Rafa safa". O jornal "O Jogo" titula: "Rafa não faz descontos." Águias "sofreram até ao fim para dar a volta".

Quanto ao Sporting, "O Jogo" dá conta de que Rui Patrício "completa reembolso". Cerca de 3,8 milhões de euros do acordo com o Wolves foram desviados para pagar aos obrigacionistas. O empréstimo rendeu 26,1 milhões. Gelson Martins investiu 200 mil euros, revela o "Record". Patrício e William Carvalho chegaram aos 100 mil euros. "A Bola" anuncia que Koulouris reage ao interesse e diz que "seria uma honra jogar no Sporting".

No que toca ao FC Porto, Casillas recusa oferta da MLS, segundo "A Bola". Óliver ataca seca de golos, anuncia "O Jogo". O médio espanhol não marca há 20 meses, mas leva três assistências nos últimos seis jogos. O "Record" conta que o "segredo do melhor Corona está na cabeça", isto é, na estabilidade emocional.