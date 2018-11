As “mazelas” de Grimaldo e Jonas e a indisposição de Ferreyra

O treinador do Benfica adianta que Grimaldo e Jonas saíram com mazelas do jogo contra o Arouca. Rui Vitória confirma que Ferreyra era para jogar, mas que tem estado indisposto.

Grimaldo e Jonas “saíram com mazelas que não contávamos mas é prematuro falar sobre isso. Importa agora recuperar todos os jogadores", referiu à RTP.

Já na sala de imprensa, Vitória foi questionado sobre o avançado Ferreyra e deixou uma revelação.

“Esteve indisposto nos últimos dois dias, com dificuldades para o jogo. Era para jogar hoje, mas entendi que não estava em condições para jogar. Mas conto com ele, obviamente. Só não jogou hoje por causa disso."

O Benfica derrotou o Arouca por 2-1 e segue em frente na Taça de Portugal. Na próxima terça-feira o adversário é o Bayern de Munique, para a Liga dos Campeões.