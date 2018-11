Brexit. Espanha "continua distante" do Reino Unido

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou esta quinta-feira que Espanha e Reino Unido "continuam distantes" no tocante a Gibraltar, no âmbito das conversações do 'Brexit'.



Numa mensagem, em espanhol e inglês, que colocou na sua conta na rede social "Twitter", à sua chegada a Cuba, para uma visita de Estado, Sánchez escreve que o Governo "defenderá os interesses de Espanha" e acrescenta: "Se não há mudanças, vamos vetar o 'Brexit'" no próximo domingo.

O secretário de Estado para a União Europeia, Luis Marco Aguiriano, afirmou hoje no parlamento espanhol que o Governo apoiará o Acordo e Declaração Política sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, caso se obtenha "clareza suficiente quanto às implicações" jurídicas e políticas do artigo 184.º segundo o qual a questão do território de Gibraltar é abordada entre o Reino Unido e a União Europeia, sem mencionar a Espanha, noticiou a agência Efe.

O artigo, "desconhecido por todos salvo por alguém ou quem o introduziu quase à traição e na calada", foi descoberto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol na noite de quarta-feira passada, assegurou Aguiriano.

Para Madrid é fundamental que qualquer assunto sobre Gibraltar seja sempre negociado entre Espanha e o Reino Unido e qualquer acordo sobre esta questão deve ter o visto prévio espanhol e que esta referência deve ficar explicitada "com total clareza", sobretudo tratando-se de um acordo que irá reger no futuro as relações entre britânicos e europeus.

Sanchez e a primeira-ministra britânica, Theresa May, mantiveram, hoje, uma conversa telefónica, tendo o chefe do Governo de Madrid feito uma pergunta "simples: sim ou não" sobre as negociações diretas entre Espanha e Londres.

"Se for não, temos pouco para conversar e teremos que pensar nos próximos dias, e se for não, não vou votar sim ao acordo de saída ou à declaração política, se houver um Conselho [Europeu] no domingo", disse Sánchez a Theresa May, segundo a EFE.