Rui Vitória e a crise do Benfica. "Não se passa à perfeição num estalar de dedos"

O treinador do Benfica confirma que os encarnados não estiveram bem contra o Arouca (2-1), mas lembrou as muitas alterações no onze. Em declarações à RTP, Rui Vitória reconhece que esperava que “os jogos se resolvam de outra forma”.

“O jogo complicou-se, o adversário marca na primeira vez que passou o meio-campo. Não tivemos a velocidade e determinação exigíveis”, referiu.

O técnico encarnado diz que “não foi a exibição que queríamos mas passando uma fase como a que passámos não se passa com um estalar de dedos mas com pequenos passos. Às vezes estas vitórias, em que queremos somar pontos, são importantes por isso", disse.

Jogadores sem rotinas

Vitória fez várias alterações na equipa e utilizou jogadores “que não têm tantas rotinas”. “O Krovinovic não jogava há meses e outros chegaram das seleções. Mas a qualidade existe e em condições normais, com velocidade normal, ganhávamos de outra forma. Mas essas mudanças podem ter tirado essas rotinas”.

No final da partida houve palmas e assobios. O treinador disse que "queremos sempre que o público esteja sempre connosco. Às vezes não acontece mas isso não tira o nosso foco. A insatisfação é compreensível mas é importante sentirmos que há só um Benfica dentro e fora do campo."

O Benfica venceu o Arouca 2-1 e segue em frente na Taça de Portugal para os oitavos-de-final da competição.