Quim Machado. “Perder assim dói"

O treinador do Arouca elogiou a exibição da sua equipa, mas não escondeu a desilusão pela derrota (2-1) nos descontos contra o Benfica para a Taça de Portugal.

Em declarações à RTP, Quim Machado diz que funcionaram “como equipa e quisemos fazer golos. Depois perder no último minuto… Perder assim dói, merecíamos o prolongamento”.

“Foi uma pena, mas é o futebol. Às vezes ganha-se no último segundo e outras perde-se”, refere.

O técnico arouquense acrescenta que “quando se perde não ficamos satisfeitos. O que fica no ar é a sensação de que estaríamos aqui a jogar o prolongamento, pelas oportunidades que tivemos na parte final. Estas duas últimas que tivemos do Adílio e do Bukia, podíamos ter feito golo", acrescentou.

Olhando para a frente – e para o campeonato da II Liga -, Quim Machado referiu que o objetivo é “vencer jogos”. “A equipa demonstrou que estamos no caminho certo. Não foi só hoje, é este o caminho e certamente vamos chegar aos lugares que pretendemos".

O Benfica venceu o Arouca 2-1, com golos de Jonas, Rafa e Bukia, e segue em frente na Taça de Portugal.