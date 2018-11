Ébola mata mais de 200 pessoas na RD Congo

O número de mortos por contaminação de ébola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), aumentou para 219 desde 1 de agosto, avança a Organização Mundial de Saúde (OMS).



Dados da OMS indicam que 10 pessoas morreram entre 13 e 20 de novembro, a maioria na província de Kivu Norte, nas localidades de Beni, Mabalako, Butembo e Katwa.

Desde que a epidemia foi declarada a 1 de agosto até 20 de novembro, registaram-se 96 mortos em Beni, 52 em Mabalako, 22 em Butembo e 17 em Katwa.

Em Mandima, na província de Ituri, o número de mortos fixou-se em 12 até à passada terça-feira.

Os casos de contágio - a grande maioria confirmados - continuam também a aumentar: de 333 em 13 de novembro passou para 386 nos sete dias subsequentes.

No distrito de Boikene, a OMS, o Ministério da Saúde da RDCongo e organizações não-governamentais tiveram de suspender as operações durante dois dias, depois de um ataque de um grupo armado.

Os rebeldes atacaram uma base da Missão das Nações Unidas para a Estabilização da RDCongo localizada a norte de Beni, perto das residências do pessoal da ONU destacado para aquela região para as operações no âmbito do combate ao Ébola.

A região de Beni tem sido palco de ataques contra civis perpetrados pelo grupo armado das Forças Democráticas Aliadas (ADF), o que complica a resposta sanitária.

A epidemia de Ébola na RDCongo foi constada em Mangina, nas províncias de Kivu Norte e Ituri.

Desde que foi declarada a epidemia, em 1 de agosto deste ano, o vírus alastrou até perto da fronteira com o Uganda, país que, para prevenir, realizou um programa de vacinação de funcionários na fronteira com a RDCongo, atravessada diariamente por centenas de pessoas, num trânsito normal.

Até 4 de novembro, 26.687 pessoas, 7.006 crianças, foram vacinadas na RDCongo, incluindo 9.105 elementos de organizações de socorro, governamentais e não-governamentais.

Nos últimos meses, a ONU inquietou-se com o risco de propagação da epidemia ao Burundi, Uganda, Ruanda e Sudão do Sul.

Resolução do Conselho de Segurança da ONU, em 30 de outubro, instou estes países africanos a reforçarem as capacidades operacionais para lutar contra a doença, em total cooperação com a OMS.

Proposta pela Suécia, a resolução, aprovada pela unanimidade dos 15 estados-membros, reconheceu o perigo de saúde regional do vírus de Ébola na RDCongo.

A epidemia de Ébola é já a maior da história na RDCongo relativamente ao número de contágios, assumiu já o Governo.

Segundo o ministro da Saúde da RDCongo, Oly Ilunga Kalenga, a presente epidemia ultrapassou em casos e mortos a primeira no país, registada em 1976.

Posteriormente, a epidemia da RDCongo foi atingida mais oito vezes pelo Ébola.

Em 1995, o vírus do Ébola, que se transmite por contacto físico através de fluidos corporais infetados e que provoca febre hemorrágica, provocou a morte a 250 pessoas na cidade de Kikwit, na província de Kwilu, no sudoeste da RDCongo.

"Nenhuma outra epidemia no mundo tem sido tão complexa como a que estamos a experimentar atualmente", afirmou Ilunga Kalenga, recordando também a rejeição, as ameaças e as agressões habitualmente enfrentadas pelas equipas médicas e humanitárias que trabalham nas províncias de Kivu Norte e Ituri.