Tudo para "dar certo". "Keizer vai tornar Sporting vitorioso"

Leonardo Pereira, médio-ofensivo brasileiro, foi recuperado pelo treinador holandês, no Al Jazira, e confessa-se novo adepto do Sporting. Em Bola Branca, expressa desejo de ver um leão campeão com Keizer.

A "fome de futebol" e ética de trabalho de Marcel Keizer levarão o Sporting a um inevitável ciclo vitorioso. A consideração é tecida, aos microfones de Bola Branca, por alguém que levará o técnico holandês no coração para toda a eternidade. Leonardo Pereira trabalhou apenas quatro meses sob o comando do holandês de 49 anos mas não duvida: a relação Sporting-Keizer tem tudo para dar certo. Na antecâmara da estreia no comando técnico do Sporting - compromisso da Taça de Portugal, diante do Lusitano de Vildemoinhos -, o médio-ofensivo brasileiro olha com emoção e satisfação para a chegada de Keizer a um grande do futebol português.

"Com os jogadores que o Sporting tem, tenho a certeza que essa relação Sporting-Keizer tem tudo para dar certo. Ele trabalha bastante, tem fome de futebol", começa por dizer, aliando o estilo de jogo próprio do seu ex-treinador à necessidade que o leão tem de voltar a encantar a plateia. "É um estilo de jogo bastante ofensivo mas tendo sempre muito cuidado com a parte defensiva. Aqui no Al Jazira, a equipa tinha bastante posse de bola e a procurar abrir espaços nos adversários. Espero que os jogadores do Sporting possam perceber rapidamente o estilo de jogo dele e o que ele quer para a equipa. Vai resultar. Os adeptos podem esperar um Sporting vitorioso, daqui para a frente", preconiza.

Jogadores do Sporting encantados com o treinador que deu a mão a Leonardo Pereira Chegar, ver e convencer. Marcel Keizer está há duas semanas em Alcochete e desde cedo começou a encantar o plantel verde e branco. Leonardo Pereira, de 32 anos, sabe bem o que é isso. "Esta época, voltei de empréstimo do Al-Nassr, da Arábia Saudita e tinha a minha situação indefinida aqui no Al Jazira. Ele foi bem claro. Queria contar comigo, disse-me que iria fazer tudo para me ajudar e fê-lo", recorda o "canarinho", confessando-se eternamente "grato" ao técnico. "Foi um prazer enorme trabalhar com ele. Esteve pouco tempo aqui mas vai ficar na minha memória para sempre. Desejo que ele possa levar o Sporting a ser campeão em Portugal", dispara o segundo melhor marcador do Al Jazira.