Embaixador português acusado de "desrespeitar" liberdade de imprensa

A Associação Luxemburguesa de Jornalistas Profissionais (ALJP) lamentou esta quinta-feira "a atitude" do embaixador de Portugal na cidade do Luxemburgo, por desrespeito dos "princípios elementares da liberdade de imprensa", na sequência de uma notícia sobre contratação inserida no jornal Contacto.

Em comunicado, a ALJP "lamenta a atitude do embaixador de Portugal", que decidiu "congelar relações" com o jornal português, de circulação no Luxemburgo, que denunciava a contratação de uma empregada doméstica para a Embaixada de Portugal, com remuneração abaixo do valor de ordenado mínimo para não qualificados, consignado na lei luxemburguesa.



A ALJP, que lembra ter o embaixador sido confrontado por um jornalista do jornal e recusado abordar o assunto com a declaração de suspensão do relacionamento, "apela ao embaixador de Portugal a terminar o congelamento de relações entre a sua embaixada e a redação de Contacto".



Na sexta-feira, o Governo português negou "quaisquer indícios de desrespeito pela liberdade de imprensa", depois de protesto formal apresentado pelo jornal Contacto.



Questionado pela agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu que "não tem nenhum elemento que permita induzir a existência de quaisquer indícios de desrespeito pela liberdade de imprensa ou de incumprimento dos deveres funcionais de um diplomata".



O Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu ainda que "qualquer equívoco comunicacional é facilmente dissipável".



"Não houve equívoco comunicacional", considerou o chefe de redação do jornal Contacto, que noticiou a denúncia da Confederação de Sindicatos Independentes do Luxemburgo (OGBL, sigla em língua francófona) que o valor do anúncio do concurso de contratação, assinado pelo embaixador António Gamito e inserido na página oficial da embaixada em 29 de outubro, era de 1.874,19 euros ilíquidos por mês, valor inferior ao salário mínimo para pessoas não qualificadas no Luxemburgo.



De acordo com a central sindical, o valor da remuneração da empregada doméstica deveria ser de 2.048,54 euros.



Quanto ao protesto apresentado pelo Contacto por causa da vontade manifestada pelo embaixador em "congelar relações" com o jornal, o jornalista afirmou que "é importante deixar bem claro que não houve equívoco, porque o respeito pela liberdade de imprensa não admite equívocos".



"O que existiu, conforme noticiámos e o faremos sempre que algo deste género aconteça, foi uma tentativa de condicionar o trabalho do jornal. Para ser o mais claro possível: como a notícia era desagradável para o embaixador, este tratou de deixar uma ameaça", reforçou.



Paulo Jorge Pereira vincou que "o embaixador está sujeito ao escrutínio da imprensa", porque, "com ou sem 'relações congeladas', os jornalistas trabalham para manter informada a comunidade lusófona, mesmo que isso incomode alguém".



Também na sexta-feira, o Governo português admitiu realizar "em tempo útil" a correção do contrato de regularização de empregada doméstica.



"O cumprimento da legislação luxemburguesa implica uma correção pontual ao nível dos procedimentos administrativos", referiu o ministério, acrescentando que "essa correção será feita em tempo útil, caso se verifique que se trata efetivamente de um valor inferior ao salário mínimo para o desempenho das funções em causa".



A contratação com valor inferior ao salário mínimo no Luxemburgo é uma infração punida pelo Código do Trabalho, de acordo com a OGBL.



O valor das coimas pela contratação de um empregado com remuneração abaixo do salário mínimo para pessoas não qualificadas pode atingir os 25.000 euros.



Este não é o único caso em que a Embaixada de Portugal viola a lei laboral luxemburguesa, segundo a OGBL, que ameaçou processar o Estado português por falta de pagamento aos funcionários consulares das atualizações ao custo de vida fixadas pelo Governo luxemburguês, a designada indexação, desde julho de 2010.