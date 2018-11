Bino espera emoção no FC Porto-Belenenses

FC Porto e Belenenses vão disputar um lugar nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. As duas equipas jogam no sábado, no Dragão.

Bino, que enquanto jogador representou ambos os emblemas, espera "um jogo emotivo" esperando "um bom espetáculo" entre as duas equipas da Primeira Liga.

A Bola Branca, o antigo médio recorda que no FC Porto "existe a dúvida" se Sérgio Conceição vai utilizar alguns jogadores que estiveram ao serviço das respetivas das seleções e que podem "ter algum desgaste acumulado".

Bino avisa que o Belenenses "demonstra melhor o seu futebol" com equipas que jogam de forma aberta, como é o caso do FC Porto, considerando que "os dragões são favoritos" mas com necessidade de o demonstrar dentro de campo.

O agora treinador lembra que o Belenenses, em jogos de Taça, "tem por hábito criar dificuldades ao FC Porto", acrescentando que "será um jogo difícil" para o campeão nacional, até porque a formação orientada por Silas "também deseja" chegar ao Jamor.

O FC Porto-Belenenses arranca às 20h45 de sábado, no Estádio do Dragão. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.