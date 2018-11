É como Pirlo. "Rúben Neves tem capacidade para singrar na Juventus"

Bino acredita que Rúben Neves chegará, verá e convencerá se for contratado pela Juventus.

De acordo com o jornal Tuttosport, o empresário Jorge Mendes esteve reunido num hotel de Milão com Fabio Paratici, dirigente da Juventus, com o médio internacional português do Wolverhampton na agenda.

O jornal italiano adianta que a reunião terá servido para o clube de Turim definir os contornos para uma possível contratação do antigo jogador do FC Porto, ultimamente titular na Seleção Nacional e uma das figuras em destaque no Wolverhampton onde soma 12 jogos e dois golos.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador que orientou o médio de 21 anos nos juniores dos dragões, admite ter chegado o momento do "salto", considerando que Rúben Neves "tem capacidade para singrar na Juventus".

Bino vai mais longe e compara mesmo Rúben Neves a Andrea Pirlo, entendendo o jogador português "tem muitas semelhanças" com o antigo internacional italiano.

Para o técnico, a Juventus "está a ver bem as capacidades" do médio, porque "pode dar muito a uma equipa ofensiva" como é a formação de Turim.

"Pode servir na perfeição os avançados", atesta Bino, justificando o ponto de vista com a qualidade de passe longo do atleta. Por isso, Rúben Neves "será uma mais-valia" para a equipa na qual alinham os compatriotas Cristiano Ronaldo e João Cancelo.