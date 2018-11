Belenenses SAD pede 1.000 euros de multa por dia para o clube. Saiba porquê

O Clube de Futebol Os Belenenses revelou esta quinta-feira a lista integral dos pedidos judiciais requeridos pela SAD. E entre os quais surge, alegadamente, o impedimento de o clube de se autointitular campeão nacional em 1945/46, sob pena de ter de pagar uma multa diária à sociedade anónima.

Depois de na véspera clube e SAD terem esgrimido argumentos através de comunicados, a Direção liderada por Patrick Morais de Carvalho voltou à carga, divulgando, em nova nota enviada às redações, os detalhes da última ação judicial interposta pela sociedade que gere a equipa que atua na Primeira Liga.

"De entre os diversos pontos, destacamos, por pitoresco, o inusitado pedido de que o clube seja impedido de comunicar que foi campeão nacionalna época 1945/46 sob pena de ter de pagar 1.000 euros por dia à referida sociedade", pode ler-se no comunicado.

No oitavo ponto do documento entregue em tribunal a SAD estará a pedir condenação para o clube caso este declare ainda, publicamente, ter vencido três edições do antigo Campeonato de Portugal, três da Taça de Portugal, 12 da Taça de Honra de Lisboa e "ter inaugurado o Estádio Santiago Bernabéu, num jogo com o Real Madrid, a convite deste".

Da mesma forma, as referências a Matateu, enquanto futebolista mais consagrado da história do emblema lisboeta, apenas devem indicar que o exaltam "a título de clube fundador daquela sociedade identificando-a pela sua firma completa".

Ontem, tinham sido divulgadas, pelo clube, outras pretensões da SAD do Belenenses que constam desta ação judicial, entre as quais deter em igual medida com o clube o património histórico e desportivo, e impedir o clube de disputar qualquer competição profissional de futebol.