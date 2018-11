João Lourenço diz que relação com Portugal tem de ser alimentada por "ambas as partes"

João Lourenço foi aplaudido por quase todas as bancadas do Parlamento esta quinta-feira, no final do seu discurso em São Bento.

O Presidente angolano não deixou de dar um “chega para lá” a Portugal, em jeito de recado, quando referiu que é preciso ir regando uma relação com gestos e atitudes.

“Portugal representa para nós um parceiro importante, com quem mantemos uma relação sólida e duradoura, que como qualquer outra relação precisa de ser permanentemente alimentada e reiterada com gestos e atitudes de ambas as partes”, afirmou.

“O nosso compromisso é de manter a nossa relação à altura dos profundos laços de amizade entre os nossos povos. Angola está aberta a uma maior presença de empresários e homens de negócios portugueses na nossa economia, para que possamos edificar na prática uma base de cooperação mutuamente vantajosa.”

Apenas a bancada do Bloco de Esquerda mostrou-se algo tímida e não aplaudiu o chefe de Estado.

Perante uma numerosa delegação angolana a assistir nas galerias da sala das sessões, e que cantou a plenos pulmões o hino de Angola, João Lourenço voltou a referir o seu empenho no combate à corrupção, da base ao topo: “Não sendo possível nem relevante detalhar aqui o que de concreto se está a fazer, devo apenas garantir que estamos a construir uma nova Angola, de transparência, de concorrência leal nos negócios, com um ambiente de negócios cada vez mais amigo do investimento.”

“A este combate, que se verifica da base ao topo, acresce-se a tomada de medidas que pretendem repor a autoridade das instituições do Estado, tornando o nosso país mais seguro e atrativo para o turismo e o investimento privado”, garantiu.

A outra prioridade do chefe de Estado de Angola é a diversificação da economia do país, para que não continue tão dependente do petróleo, promovendo a criação de emprego e manufatura no país.

João Lourenço começou este sábado a sua primeira visita de Estado a Portugal, tendo sido recebido por Marcelo Rebelo de Sousa. Na sexta-feira o Presidente de Angola visita o Porto e terá um encontro com António Costa.