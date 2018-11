E-Toupeira. Benfica "dispensa" presidente da Federação

O testemunho do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no âmbito do processo E-toupeira foi descartado pelo Benfica.

Fernando Gomes era uma das testemunhas arroladas pela SAD encarnada, uma das arguidas neste delicado caso jurídico. E isto porque as águias consideram, agora, que os argumentos de defesa foram devidamente esclarecidos, "riscando" as declarações do líder federativo.

A audição a Gomes, no Tribunal Central de Instrução Criminal, estava prevista para terça-feira, dia em que foram ouvidos Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica e Miguel Moreira, diretor financeiro dos encarnados.

A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes no processo E-toupeira, ao passo que o seu ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves é acusado de 79 crimes.

O Ministério Público (MP) acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática.