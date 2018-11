Futsal. Sporting proibido de jogar no Pavilhão João Rocha na próxima jornada

O Sporting não vai poder jogar a próxima jornada da I Liga de Futsal no Pavilhão João Rocha, por castigo da Federação Portuguesa de Futebol.

"O Conselho de Disciplina da FPF aplicou um castigo ao Sporting, na sequência do jogo 3 do 'play-off' da época passada, no qual ficou deliberado um jogo de interdição no Pavilhão João Rocha", anunciou o Sporting, esta quinta-feira, em comunicado.

Assim sendo, os leões terão de disputar a 11ª jornada da I Liga frente ao Fundão no Pavilhão do Casal Vistoso. O jogo decorre no sábado às 18h00.