Williams confirma Robert Kubica na Fórmula 1 em 2019

A Williams anunciou, esta quinta-feira, que Robert Kubica completará a dupla de pilotos da equipa no Mundial de Fórmula 1, em 2019. É o regresso do piloto polaco à grelha, oito anos depois. O outro piloto é o jovem britânico George Russell.

No site oficial, a Williams informa que Kubica "impressionou a equipa" nos vários testes que realizou em 2017, antes de assumir o cargo de piloto de reserva em 2018. Os testes marcaram o regresso do piloto polaco a um carro de F1, seis anos depois do grave acidente de ralis sofrido logo no início de 2011 que impôs uma interrupção à sua carreira. A Williams garante que Kubica "completou um rigoroso programa de reabilitação para se preparar para a próxima temporada".

"Tem sido uma caminhada difícil para regressar à Fórmula 1, mas o que parecia quase impossível começa agora a parecer possível. Foi decerto um longo percurso para chegar a este ponto, mas agora que o desafio está a chegar ao fim com este anúncio, começa um novo desafio de trabalhar com a Williams na pista. O facto de poder estar na grelha da F1 na próxima época é um dos maiores feitos da minha vida", afirmou o piloto polaco, em declarações reproduzidas no site da equipa.

A Williams aposta num misto de experiência e juventude para a sua equipa, em 2019. Kubica tem 33 anos e vários anos de corridas, enquando George Russell é um jovem de 20 anos acabado de sair da Fórmula 2.

Robert Kubica chegou à Fórmula 1 em 2006, para o lugar de Jacques Villeneuve. Começou com a BMW e passou para a Renault, em 2010, tornando-se um dos principais pilotos do globo.

Até que, em fevereiro de 2011, no rali Ronde di Andorra, Kubica teve um acidente impressionante, tendo ficado a centímetros de cair de um penhasco. Foram necessárias sete horas para remover Kubica do local, que helicópteros não alcançavam, e chegou mesmo a falar-se de amputar o braço direito do piloto, que tinha chocado com os "rails" de protecção - que lhe salvaram a vida - e que ficou sem um pedaço.

A recuperação total concretizou-se apenas em setembro de 2012, após várias cirurgias, com nova estreia em ralis. Depois de vencer o Ronde Gomitono di Lana, com o braço enfaixado, Kubica admitiu que sonhava com a F1, até 2014. Em 2013, após testes com a Mercedes, afirmou que nunca voltaria a estar no pleno das suas capacidades. Entre 2013 e 2016, o sucesso estava de braço dado com o infortúnio. Kubica vencia e, logo depois, envolvia-se num acidente. Em abril de 2017, desistiu do Mundial de Resistência, pelo qual tinha enveredado, por ser "próximo da F1".

Já em junho de 2017, Kubica deu 90 voltas, em testes, para a Renault. No entanto, a marca francesa acabou por optar pela contratação de Carlos Sainz Jr. Fechada essa porta, o polaco chamou Nico Rosberg, campeão do mundo de 2016 e retirado da competição, para ser seu empresário. O alemão indicou-lhe a Williams, pouco inclinada a manter Massa, e, nos testes, Kubica garantiu um lugar na reserva para 2018.