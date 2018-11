Taça de Portugal. Presidente do Vildemoinhos quer ser novamente "tomba-gigantes"

António Loureiro, presidente do Lusitano de Vildemoinhos, admite que será muito difícil eliminar o Sporting da Taça de Portugal, mas sonha com uma surpresa.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente do emblema de Viseu fez a antevisão da partida marcada para sábado, às 15h00, no Estádio do Fontelo: "Do meu ponto de vista, temos 1% de hipótese de eliminar o Sporting, mas estou com fé que esse 1% pode sorrir a nosso favor e que vamos conseguir a proeza".

O Lusitano de Vildemoinhos chega à partida frente ao Sporting em 5º lugar da Série B do Campeonato de Portugal, e motivado, depois da vitória por 5-1 no terreno do Penalva do Castelo. Para chegar à quarta eliminatória, o Lusitano venceu o Nacional, emblema primodivisionário. António Loureiro confessa que há um "prémio especial" para os jogadores, em caso de vitória frente ao Sporting:

"É o maior jogo da história do Lusitano, e terá de ser maior o prémio aos jogadores. Não digo valores, mas dentro da nossa situação financeira, será um prémio elevado. Os nossos jogadores quase só recebem um pequeno apoio para as deslocações e pouco mais. Por esse prisma, é um bom prémio, já dará para comprar umas prendinhas para o Natal".

A partida não vai decorrer na casa do Vildemoinhos, mas sim no Estádio do Fontelo, casa do Académico de Viseu. Ainda assim, sábado será dia de festa da "prova-raínha": "A lotação esgotou antes do tempo, tal é a procura e fome de bola em Viseu. Não esperávamos tanta procura, de resto, estamos com os preparativos normais".

António Loureiro aproveitou ainda a oportunidade para deixar um agradecimento ao Sporting, que abdicou da sua parte da receita do jogo: "Temos de agradecer a posição do Sporting, que muito honra este clube. Teve o reconhecimento de ver que somos modestos. Queria fazer este agradecimento público".

O Lusitano de Vildemoinhos-Sporting joga-se no sábado em Viseu, às 15h00, no Estádio do Fontelo. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.