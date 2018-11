Paulo Costinha: "Saída de Casillas não está no planos do FC Porto"

Iker Casillas voltou a ser apontado à liga norte-americana de futebol, mas o guarda-redes espanhol já garantiu que no FC Porto se sente em casa.

Em entrevista a Bola Branca, Paulo Costinha, antigo guarda-redes dos dragões, considera que "nem o FC Porto nem Casillas" estão a ponderar que este saia do Dragão.

O antigo guarda-redes portista, sublinha que neste momento "Casillas está muito bem", e que se trata de um jogador "que dispensa apresentações", o que afasta qualquer cenário de uma possível saída do internacional espanhol.

Casillas chegou ao FC Porto para a temporada 2015/16, depois de 16 temporadas na equipa principal do Real Madrid. O guarda-redes conta com um palmarés invejável com três Ligas dos Campeões, um Mundial, um Europeu, cinco Ligas Espanholas, duas Taças de Espanha, e também uma I Liga Portuguesa e uma Supertaça Cândido de Oliveira.