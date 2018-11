Paulo Madeira espera que Arouca sirva para "moralizar as tropas"

O Benfica regressa esta quinta-feira ao Estádio da Luz para defrontar o Arouca em partida a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Paulo Madeira, antigo jogador das águias, deixa um apelo aos jogadores das águias.

A equipa de Rui Vitória regressa às competições internas, depois dos maus resultados com Belenenses, Moreirense e Ajax, pelo que após a pausa para as selecções Paulo Madeira, antigo capitão do clube da Luz, vaticine um ambiente "mais calmo" e um adversário que permita "moralizar as tropas" de Rui Vitória.

O antigo central nestas declarações a Bola Branca deixa um apelo aos jogadores, nomeadamente aos mais experientes, para que juntos consigam "ganhar" evitando "mais tremideira", e também aos adeptos, a estes confia a missão "importante" de ajudarem "à normalidade".