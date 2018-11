​Sindicato dos Estivadores ameaça parar Porto de Setúbal

O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística ameaça avançar para uma greve no Porto de Setúbal. A hipótese foi avançada esta quinta-feira de manhã pelo presidente do sindicato.



“Nós ainda não estamos em greve, estamos em greve ao trabalho suplementar. Daqui para a frente a senhora ministra vai saber o que é uma greve”, disse à Renascença António Mariano.

Os trabalhadores eventuais daquele porto agendaram para esta quinta-feira uma concentração de protesto contra a situação laboral precária em que se encontram.

“Devem ter um contrato digno com condições para terem família, para viverem dignamente. É isso que está em causa, é isso que está na base da revolta deles”, defendeu Mariano.

O protesto registou momentos de tensão e a PSP chegou a remover, um por um, os trabalhadores em protesto que tentaram bloquear a passagem de um autocarro com um grupo de outros trabalhadores que iam carregar um navio com viaturas da Autoeuropa.

Uma das pessoas retirada pela PSP foi o deputado do PCP Bruno Dias que se juntou ao protesto em solidariedade com os trabalhadores. “Procurávamos saber se as autoridades do Estado tinham informação relativamente à entrada de elementos exteriores ao Porto de Setúbal que foram trazidos para substituir os estivadores em luta. E o que se confirma é que estava a ser preparada uma operação com o conhecimento das autoridades do Estado relativamente a esta substituição", explicou o deputado à Renascença.