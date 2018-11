João Novais: "Respeitamos o Praiense, mas temos ambições claras na Taça de Portugal"

João Novais, médio do Braga, fez a antevisão da partida da Taça de Portugal frente ao Praiense, e comentou ainda a perda da titularidade para Fransérgio. "Cabe-me a mim trabalhar para merecer a confiança", disse.

"Na eliminatória anterior tivemos uma prova da qualidade das equipas do Campeonato de Portugal [Braga venceu Felgueiras por 1-0]. Temos respeito pelo Praiense, mas temos ambições claras e definidas nesta prova. Domingo é mais um jogo que queremos vencer", começou por dizer o jogador de 25 anos.

Reforço esta época vindo do Rio Ave, Novais arrancou a época como titular, mas Abel Ferreira tem preferido a opção Fransérgio nas últimas partidas. A estadia no banco não preocupa João Novais, que quer reconquistar o estatuto de titular:

"O treinador escolhe quem acha que deve começar, e tem escolhido o Fransérgio. Eu respeito todas as decisões, claro. Cabe-me a mim mudar a ideia do treinador e mostrar que estou pronto para voltar a merecer o lugar. Trabalho todos os dias para estar pronto quando for chamado".

João Novais falou ainda sobre uma possível luta pelo título, e diz que a equipa prefere sempre pensar "jogo a jogo": "O Braga tem dos melhores plantéis em Portugal. Vamos lutar pelos primeiros quatro lugares, e entrar em todos os jogos para vencer. Claro que temos sonhos e ambições, mas sempre com os pés assentes na terra. Pensamos jogo a jogo".

Uma mensagem para o antigo treinador Miguel Cardoso

Miguel Cardoso assinou recentemente pelo Celta de Vigo, depois de ter sido demitido do Nantes. Na temporada passada, Novais realizou a melhor época da carreira, sob a batuta de Miguel Cardoso:

"Desejo-lhe muito sucesso, a ele e a todos os treinadores com quem treinei. Vou estar atento e aproveito para lhe desejar toda a sorte. Hoje em dia o futebol adapta-se a qualquer estilo de jogo. O Miguel tem uma ideia muito própria de jogo, e vai implementá-la no Celta certamente".