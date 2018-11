Palmeiras de Scolari vence, mas ainda não é campeão

O Palmeiras de Luiz Felipe Scolari venceu, esta madrugada, o América Mineiro, por 4-0, e está a um passo de se sagrar campeão do Brasileirão.

O "verdão" goleou o emblema de Mina Gerais com golos de Luan, Willian, Dudu e Deyverson (ex-Benfica e Belenenses). Com apenas duas jornadas por jogar, e cinco pontos de vantagem para o segundo classificado, o Palmeiras apenas precisa de vencer o Vasco da Gama na próxima jornada para garantir o título matematicamente.

O emblema de Scolari podia ter sido campeão esta noite, se não fosse a vitória do Flamengo por 2-0 frente ao Grémio, no Maracanã. O Internacional perdeu por 2-1 frente ao Atlético Mineiro e ficou arredado, em definitivo, da luta pelo título.

Em declarações no final da partida, "Felipão" ainda não dá nada como garantido: "Vi os adeptos felizes pela vitória, e ainda estamos na luta pelo título. Temos muito por disputar ainda. A ansiedade é menor agora, porque só faltam dois jogos".

"Temos de trabalhar em cima do que já conseguimos. Ganhámos o jogo, mas ainda não ganhámos o título", adiantou.

Luiz Felipe Scolari assumiu o comando do Palmeiras à 17ª jornada do Brasileirão, após despedimento de Roger Machado e os resultados são claros: desde que assinou, o Palmeiras não perdeu qualquer jogo para o campeonato, em 20 partidas disputadas, um novo recorde no Brasil.



O antigo selecionador português levou ainda o Palmeiras às meias-finais da Copa Libertadores, onde caiu para o Boca Juniors.