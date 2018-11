LeBron James homenageado no regresso a Cleveland

O rei voltou. LeBron James regressou a Cleveland pela primeira vez desde que trocou os Cavaliers pelos Los Angeles Lakers e foi recebido como um herói.

A história do "miúdo de Akron" na NBA começou em 2003, quando os Cleveland Cavaliers escolheram o jovem LeBron James no "draft". E o resto, "é história": três títulos da NBA, quatro vezes eleito "Most Valuable Player", 14 vezes "All-Star", 12 vezes na melhor equipa da temporada, entre muitos outros prémios.

LeBron chegou em 2003 a Cleveland, mas saiu em 2010, para os Miami Heat, saída encarada como uma traição pelos adeptos do emblema de Ohio. No primeiro regresso a Cleveland, foi esta a receção proporcionada a LeBron: