Sporting interessado em Koulouris

O Sporting está interessado na contratação de Efthymios Koulouris, avançado grego, segundo avança o jornal "O Jogo".

O ponta-de-lança está atualmente emprestado ao Atromitos pelo PAOK, que terá exigido um valor a rondar os 7,5 milhões de euros, valor demasiado elevado para a SAD leonina.

Os leões estarão interessados num negócio de empréstimo com cláusula de compra. Para além do Sporting, o Watford também estará interessado na contratação do ponta-de-lança.

Apesar de estar emprestado, Koulouris leva um total de nove golos apontados em 11 jogos, e ajudou o Atromitos a chegar à segunda posição da liga grega, posição que ainda ocupa. Deste modo, o PAOK vê o avançado de 22 anos como possível "reforço" para a próxima época.

Koulouris chegou à equipa principal do PAOK em 2013/14. Desde então, somou um total de 61 jogos pelo clube. O avançado é já internacional pela seleção helénica, com um total de cinco internacionalizações.