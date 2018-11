Juventus atenta a Rúben Neves

A Juventus está interessada na contratação de Rúben Neves, médio internacional português, garante o jornal italiano "Tuttosport".

Jorge Mendes, agente do médio, terá estado reunido com Fabio Paratici, dirigente da Juventus, para discutir o impacto dos primeiros meses de Cristiano Ronaldo ao serviço da "Vecchia Signora", e também um possível negócio para a transferência de Rúben Neves.

Segundo as informações avançadas pelo órgão, o negócio de Cristiano Ronaldo para a Juventus terá sido apenas um ponto de partida numa possível relação duradoura entre o agente Jorge Mendes e a Juventus.

O médio de 21 anos tem estado em destaque esta temporada ao serviço do Wolverhampton. Rúben Neves leva 12 jogos e dois golos apontados pelos Wolves e assumiu a titularidade na seleção portuguesa.

Formado no FC Porto, Neves chegou à equipa principal dos dragões com apenas 17 anos, em 2014/15. Depois de três épocas no FC Porto, o jovem médio seguiu para Inglaterra, para o Wolverhampton, onde conquistou o título do Championship e consequente subida ao primeiro escalão.