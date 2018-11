Três grandes em destaque nas manchetes dos jornais desportivos nacionais desta quinta-feira.

O jornal "A Bola" faz manchete com a partida antecipada da quarta eliminatória da Taça de Portugal entre Benfica e Arouca. "Vitória finta as sombras", em alusão à atualidade do Benfica, com Jorge Jesus a abrir a possibilidade de regressar à Luz e o caso "e-toupeira" em destaque.

Já o jornal "O Jogo" dá destaque à parelha de centrais do FC Porto, Felipe e Éder Militão, "de betão", "a menos batida nas principais ligas europeias".

O jornal "Record" escreve que o Sporting "exige indemnização a Bruno de Carvalho", no seguimento dos ataques na academia no dia 15 de maio.

O interesse dos leões no avançado Koulouris é também destaque no jornal "A Bola" e "O Jogo".