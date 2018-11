Hóquei em patins. Dragões empatam em Oliveira de Azeméis, Sporting vence e é líder

No jogo grande da jornada 6 do campeonato nacional de hóquei em patins, Oliveirense e FC Porto empataram a uma bola. Os leões ganharam em Turquel e são líderes com os mesmos pontos do OC Barcelos.

Veja os resultados e a classificação:

Oeiras 4-3 Valongo

HC Turquel 0–4 Sporting CP

Paço de Arcos 2–6 OC Barcelos

Benfica 4–2 Marinhense

Sporting Tomar 0–3 HC Braga

Oliveirense 1–1 FC Porto

Juventude Viana 1–1 Riba d’Ave

Classificação

1 Sporting CP 14

2 OC Barcelos 14

3 SL Benfica 13

4 FC Porto 13

5 Oliveirense 11

6 HC Braga 11

7 Riba d’Ave 11

8 Valongo 7

9 Marinhense 6

10 Oeiras 6

11 Paço de Arcos 4

12 Sporting Tomar 3

13 Turquel 3

14 Juventude Viana 2

Na próxima jornada, já no fim-de-semana, os quatro primeiros classificados defrontam-se entre si. O Sporting recebe o FC Porto e o Benfica desloca-se a Barcelos.